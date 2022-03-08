جنون الزيادة يلاحق سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 13 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بسبب قفزة المعدن في البورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف نجيب أن جرام الذهب اليوم سجل ارتفاع قياسي جديد اليوم، مشيرا إلى أن سعر الجرام الحالي أعلى مستوى خلال العام الجاري.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 587 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 755 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 881 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1007 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7048 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

قفز سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 2007 دولارات للأوقية، في الساعة 12:52 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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