فورة في أسعار المعادن عالميًا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا

كتبت-شيرين صلاح:

واصلت أسعار المعادن بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفاعها مع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسجل معدن النيكل ارتفاعًا قياسيًا دفع بورصة لندن للمعادن لتعليق التداول عليه التقاطًا للأنفاس.

وقفز سعر النيكل اليوم إلى 100 ألف دولار للطن لأول مرة على الإطلاق، وهذا يعني أن نسبة الارتفاع تخطت 250% خلال يومين فقط.

وتمثل روسيا حوالي 9% من إمدادات النيكل العالمي، وتمتلك ما يقرب من ثلث خام كبريتيد النيكل في العالم، وهذا يعطي حالة صادراتها تأثيرًا كبيرًا على سعر معدن الفئة 1 المُتداول به في بورصة لندن للمعادن.

وتعد شركة نورنيكل الروسية، هي أكبر منتج للنيكل المكرر في العالم.

ووفقًا لرويترز فإن الشركة أنتجت 193 ألف طن في عام 2021 أو حوالي 7% من إنتاج المناجم العالمي المقدر بـ 2.7 مليون طن.

بينما هبط سعر الألومنيوم بشكل طفيف إلى 3.7 دولار/ طن متري مقابل 3.8 دولار/ طن متري قبل الزيادة، قبل الانخفاض.

وزاد سعر طن النحاس اليوم إلى 479.8 سنت أمريكي/ رطل مقابل 480.3 سنت أمريكي/ رطل أمس، قبل الزيادة.

وصعد سعر طن البليت إلى 860 دولارًا مقابل 710 دولارات للطن، قبل الزيادة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تستورد مصر حديد وصلب من أوكرانيا بقيمة 96,8 مليون دولار، خامات معادن بقيمة 90,2 مليون دولار.