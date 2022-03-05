كم شهر من العمل تحتاجه لشراء أيفون 13 في مصر؟

كتب-علاء حجاج:

تحظى منتجات شركة أبل بالاهتمام والإقبال نظرًا لنظامها التقني الذي يختلف عن بقية الهواتف المحمولة الأخرى، لكن هذا الإقبال يصطدم دائمًا بارتفاع سعرها بصورة قد يراها البعض مبالغ فيها.

وشهدت فروع تريد لاين زحامًا شديدًا مع إقبال المستهلكين على شراء أيفون أمس والاستفادة من العرض.

وكانت فاليو (valU) المنصة التكنولوجية للخدمات المالية للشراء عبر التقسيط أطلقت أمس عرضًا بالتعاون مع تريد لاين، أحد وكلاء بيع منتجات شركة أبل في مصر، لشراء منتجات أبل بخصم 50% مع تقسيط الباقي.

ويأتي الإقبال الكبير نظرًا للخصم الذي تمنحه الشركة، وفي حال قررت شراء أحدث هاتف أيفون وهو "آيفون 13"، سيلتزم منك دفع مبلغ مالي كبير.

وفي حال اعتمدنا على الحد الأدنى للأجور الحالي والمقرر 2400 جنيه، كقيمة استرشادية لدخل الشخص فإنك ستحتاج لادخار كل راتبك لمدة 8 أشهر لشراء هاتف آيفون 13 نسخة 128 جيجا والتي يبلغ سعرها 18.990 ألف جنيه.

أما في حال قررت شراء نسخة 256 جيجا الذي يبلغ سعره 21.990 فإنك ستحتاج لادخار راتبك كله لمدة 9.1 شهر، وفي حال كنت تحب المساحات الكبيرة في هاتفك فإنك ستحتاج لشراء آيفون 13 نسخة 512 جيجا بايت الذي يبلغ سعره 21.990 ألف جنيه وفي هذه الحالة ستحتاج لادخار راتبك بالكامل لمدة 11.2 شهر متواصل.

وأتمت شركة فاليو أمس نحو 9 آلاف عملية بيع لأجهزة أيفون لنحو 6 آلاف عميل، بحسب تصريحات وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليو" لمصراوي.

وأوضح حسونة إن المنتجات كانت بخصم 50% مع توفير مدد تقسيط مختلفة تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 60 شهر، بفوائد تتراوح بين 15 و25% بجانب 5% من قيمة المنتج مصاريف شراء.

اقرأ أيضًا:

رئيس "فاليو" لمصراوي: نفذنا 9 آلاف عملية بيع لمنتجات أبل في يوم تخفيضات الـ50%