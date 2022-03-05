توقعات بارتفاع أسعار العقارات 10% بسبب زيادة الحديد وحرب أوكرانيا

كتبت- شرين صلاح:

قال داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الحديد في مصر، ورفعت شركات الحديد سعر الطن تدريجيًا بقيمة ألف جنيه تقريبا مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية.

وأوضح داكر، في بيان اليوم السبت، أنه طبقا للاحصائيات المتاحة فإن مصر استوردت في عام 2021 من أوكرانيا بقيمة 96,8 مليون دولار حديد بخلاف خامات معادن بقيمة 90,2 مليون دولار.

وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن الحديد بالإضافة إلى عناصر أخرى يمثل حوالي 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام وهذه نسبة ليست قليلة ومع زيادة أسعار الحديد مؤخرا في السوق المصري فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري حاليا انشائها.

وتوقع المهندس داكر عبد اللاه أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة قد تصل إلى 10% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا.

ودعا داكر، مصنعي الحديد في مصر إلى عدم التسرع في تحريك أسعار الحديد خاصة أنه تم زيادة أسعار الحديد سريعا رغم أن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية لم تظهر على السوق المصري حتى الآن، لأن أي مستورد أو مصنع لديه مخزون من المنتج بسعر التكلفة قبل الزيادة ولكن للأسف الزيادة تأتي مع إعلان وجود أزمة خارجية مثل حرب روسيا وأوكرانيا.