أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

استبعاد الأسهم الروسية من مؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز

05:47 ص السبت 05 مارس 2022
استبعاد الأسهم الروسية من مؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز

شركة ستاندرد آند بورز داو جونز

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن- (د ب أ):

استبعدت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" للخدمات المالية الأمريكية جميع الأسهم الروسية من مؤشريها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأعلنت شركة "اس آند بي جلوبال" للتداول أن التغيير سوف يدخل حيز التنفيذ قبيل فتح تعاملات يوم 9 مارس، وسيطبق على جميع الأسهم المدرجة أو الموجودة في روسيا بالإضافة إلى إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية.

كما ستجرد الهيئة المشرفة على مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 روسيا من مكانتها في الأسواق الناشئة ويعيد تصنيفها إلى "مستقلة".

وتابعت الشركة أن القرار يأتي بعد مشاورات مع المشاركين في السوق.

الأسهم الروسية ستاندرد آند بورز داو جونز البورصة الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا