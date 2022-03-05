استبعاد الأسهم الروسية من مؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز

واشنطن- (د ب أ):

استبعدت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" للخدمات المالية الأمريكية جميع الأسهم الروسية من مؤشريها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأعلنت شركة "اس آند بي جلوبال" للتداول أن التغيير سوف يدخل حيز التنفيذ قبيل فتح تعاملات يوم 9 مارس، وسيطبق على جميع الأسهم المدرجة أو الموجودة في روسيا بالإضافة إلى إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية.

كما ستجرد الهيئة المشرفة على مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 روسيا من مكانتها في الأسواق الناشئة ويعيد تصنيفها إلى "مستقلة".

وتابعت الشركة أن القرار يأتي بعد مشاورات مع المشاركين في السوق.