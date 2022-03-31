مصر تشارك في تأسيس مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط

كتب- أحمد السيد:

قال صندوق مصر السيادي، في بيان له اليوم الخميس، إنه وقع وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، اتفاقية لتأسيس "مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في مالطا، مما يضع الأساس لشبكة تعاون بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المُتَوَسِطِ.

وبحسب البيان، وقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية، أيضا، مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة، بنية أن تصبح عضوًا في مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (EMENA).

وأوضح البيان أن المؤسسة تهدف أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تهدف شبكة التعاون إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة من خلال إزالة المخاطر، وذلك لتمويل المشروعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي لديها فجوة تمويل استثماري تتراوح بين 700 و900 مليار دولار، بحسب البيان

وأوضح البيان أن تمويل المشروعات سيركز بشكل خاص على مشروعات في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتنمية المستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار.

وأشار إلى أن توقيع اتفاقية التأسيس جرى في 24 مارس الحالي، بحضور الأمين الدائم لوزارة الاقتصاد والصناعة المالطية، وسفراء مصر وفرنسا وإسبانيا ورئيس مجلس إدارة شركة مالطا للاستثمارات الحكومية (الصندوق السيادي بمالطا).

كما حضر التوقيع رؤساء تنفيذيون وكبار المديرين ووفود رفيعة المستوى من إثمار كابيتال (الصندوق السيادي بالمغرب)، وهيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي)، و"كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي (الصندوق السيادي بإيطاليا)"، ومؤسسة "ستاندرد تشارترد" المالية، ومكتب استشارات "بوسطن كونسلتينج جروب" العالمي، والذين شاركوا في اجتماعات إطلاق الشبكة التي عقدت على مدار يومين في مالطا في الفترة من 24 إلى 25 مارس الحالي.

وقال هيرالد بونيسي، الرئيس التنفيذي لشركة مالطا للاستثمارات الحكومية، إن الشركة قادت في العامين الماضيين مبادرة إنشاء شبكة التعاون بين صناديق الثروة السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع بنك فرنسا للاستثمار العام، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأضاف أن مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستعمل على تكوين شبكة من الصناديق السيادية في المنطقة التي ستناقش وتتشارك في فرص الاستثمار.

وذكر أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن تعاون الصندوق في إنشاء مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكد التزام الصندوق بإطلاق إمكانات الاستثمار في مصر من خلال إنشاء شراكات استثمارية طويلة الأجل مع المستثمرين وصناديق الثروة السيادية في المنطقة.

وأشار إلى أن الدور الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في تطوير مشروعات رائدة مستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في مصر يضع الأساس للتعاون وتبادل المعرفة مع أعضاء المؤسسة، وفتح فرص استثمارية جديدة، وتحقيق الأهداف التنموية في المنطقة.

وقال باسكال لاجارد، المدير التنفيذي لبنك فرنسا للاستثمار العام، إن الاتفاقية تمثل بداية تعاون جديد بين المؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وظهرت فكرته بمناسبة القمة الأورومتوسطية رقم 7 لعام 2019، التي انعقدت في مالطا، حيث تم مناقشة فكرة منصة للتعاون الإقليمي بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء المالطي.