3 آلاف جنيه زيادة في سعر طن "حديد المصريين" خلال أبريل

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة حديد المصريين ارتفاع سعر طن الحديد 3 الآف جنيه، وذلك اعتبارا من بداية شهر إبريل المقبل، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي.

وأصاف الزيني، أن سعر الطن تسليم أرض المصنع ارتفع إلى 19900 جنيه مقابل 16900 جنيه، قبل الزيادة.

وقال الزيني، إن متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك يتراوح بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه.

وكانت شركات الحديد رفعت سعر الطن الشهر الماضي بين 500 وألف جنيه للطن باختلاف الشركة، نتيجة زيادة أسعار المعادن وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما قاله مسؤلون في الشركات.

وتستورد مصر نسبة كبيرة من خامات المعادن، لتستخدمها في صناعة المنتجات تامة الصنع، وفقا لقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في وقت سابق لمصراوي.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.