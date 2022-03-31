14 شركة وتحالفاً تتقدم بطلبات لإدارة شركة محطات شحن السيارات الكهربائية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها اليوم الخميس، إن عدد الشركات والتحالفات التي تقدمت بخطابات إبداء الاهتمام لإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس) وصل إلى نحو 14 (شركة / تحالف).

وأضافت الوزارة أن ذلك جاء بناءً على الدعوة التي طرحتها وانتهت مدتها يوم الخميس الماضي 24 مارس 2022.

وذكرت أنه تم تشكيل لجنة من مؤسسي شركة محطات الشحن لدراسة وفحص الخطابات المقدمة واختيار الشركات / التحالفات المؤهلة بناءً على الخبرة والملاءة المالية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تمهيدًا لطرح مناقصة محدودة بين الشركات / التحالفات المؤهلة لاختيار إحداها للقيام بإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس).

وكانت وزارة قطاع الأعمال دعت الشركات والتحالفات ذات الخبرة لإدارة شركة محطات شحن السيارات الكهربائية (تحت التأسيس)، لتقديم خطابات إبداء اهتمام في موعد أقصاه الخميس 17 مارس ثم تم مد الفترة أسبوع جديد.

واتفقت وزارة قطاع الأعمال مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه تمول برأسمال 150 مليون جنيه، وقروض متوسطة الأجل 300 مليون جنيه، وفقا لبيان الوزارة.

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة.

وتضمنت دعوة إبداء الاهتمام للشركات الأسس الآتية للاشتراك في المشروع، وفقا للوزارة:

- إدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح.

- المساهمة في رأسمال مال الشركة بنسبة 25% من رأس المال بقيمة تقديرية 37.5 مليون جنيه.