ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل، والكوسة، والفاصوليا بين 15 قرشا وجنيه للكيلوجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجعت أسعار كيلو الخيار البلدي، والخيار الصوب، والبرتقال البلدي بين 50 قرشا و1.5 جنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و7.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و1.90 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 13 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و16 جنيها.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البرتقال البلدي بين 2.25 و6.75 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.