الضرائب: 24 ساعة متبقية على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين

كتب- مصطفى عيد:

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتبقى 24 ساعة على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وطالب عبد القادر الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأوضح أن هذه العقوبات تتضمن في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا غرامة في حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.

أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه، وفقا لعبد القادر.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة توفر الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفني بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا.

وأكد أن العمل مستمر بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة ومراكز التدريب الفرعية ومراكز الحاسب الآلي بكافة محافظات الجمهورية حتى الساعة السادسة مساءً لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي.

وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg)، ويتفاعل معها بشكل فوري.

وذكر أن ذلك يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي، داعيًا كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.