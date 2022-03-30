ارتفاع البطاطس والخيار البلدي.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيهين للكيلوجرام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين جنيه و1.75 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 12 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 13 و15 جنيها.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6.5 و8.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البرتقال البلدي بين 2.5 و6 جنيهات، بزيادة 2.75 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.