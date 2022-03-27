المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تضم 14 شركة إلى نيجيريا

كتبت- شيرين صلاح:

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى نيجيريا اليوم الأحد، تضم 14 شركة في قطاعات تصديرية مختلفة.

وبحسب بيان المجليس اليوم الأحد، جاء ذلك في إطار خطة المجلس للتوسع في صادرات القطاع إلى السوق الأفريقي والتوسع في تواجد الإنتاج الوطني داخل أسواق القارة السمراء.

وترأست مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري بعثة المجلس اليوم.

وأضاف البيان، أن القطاعات التي شاركت في البعثة جاءت كالتالي، "الأجهزة الكهربائية، والأجهزة المنزلية، ووسائل النقل، وطلمبات ومراجل، ومكونات السيارات، والمعدات الزراعية، ومنتجات تشغيل المعادن".

وقالت مي حلمي، إنه يجرى تنظيم البعثة بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ومن المقرر غدًا عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها النيجيرية لزيادة الصادرات والتعرف على احتياجاتهم وبحث الفرص التجارية المتاحة، مشيرة إلى أن السوق النيجيري واعد ويعد أحد أهم الأسواق الأفريقية المستهدفة من قبل المجلس.

وأكد مي حلمي، أن المجلس سيركز الفترة المقبلة على التوسع في إقامة المعارض المحلية لقطاعاته المختلفة التي تستهدف التصدير واستقدام بعثات مشتريين دوليين على غرار ما تم في معرض"هاتس" الذي نظمه المجلس في نوفمبر الماضي والذي حقق نجاحا كبيرا في جذب مشترين وعقد صفقات تصديرية.

وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 24% فى شهر يناير 2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021، حيث بلغت 278 مليون دولار في يناير 2022 مقابل 223.5 مليون دولار فى يناير 2021، وفقا للبيبان.