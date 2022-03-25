نجلاء بدر وبشرى وشريف منير.. "المالية" تستعين بالفنانين للتوعية بسداد الضرائب

كتب – مصطفى عيد:

قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة تتطلع إلى دور أكبر للفن فى نشر ثقافة الالتزام الطوعي بسداد مستحقات الدولة، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقال الوزير: «نتطلع إلى أن تساعدونا فى تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والثقافة والحماية الاجتماعية بنشر ثقافة الالتزام الضريبي الطوعي»؛ على نحو يُسهم فى توفير مساحة مالية مستدامة بالموازنة العامة، تساعد فى تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك فى لقاءين مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وهانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وقال الوزير، إن مصر تتطلع لتكاتف جهود كل أبنائها الشرفاء، وقواها الوطنية المخلصة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتحسين حياة الناس، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم.

وأضاف الوزير، أن مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، باكتمالها فى يونيه المقبل، لن تترك مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية، مشيرًا إلى حرصه على عقد لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وأصحاب المهن؛ للتصدى القانوني الحاسم بالفحص والدراسة لأى مشاكل ضريبية، والإسراع بحلها على ضوء القوانين واللوائح والضوابط المقررة، بمراعاة تيسير الإجراءات الضريبية؛ واتخاذ اللازم لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ووجَّه الوزير، مصلحة الضرائب بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن الموسيقية، وتشكيل لجنة ضريبية مشتركة دائمة بكل نقابة تضم ممثلين من مصلحة الضرائب، على نحو يضمن تيسير الإجراءات الضريبية مع النقابات الفنية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية.

أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، الحرص على التواصل الدائم مع كل الممولين وأصحاب المهن الحرة لحل أى مشاكل ضريبية، وتيسير الإجراءات، واستيداء مستحقات الدولة.. بينما قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا حريصون على إرساء دعائم العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتيسير الإجراءات الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الإيجابي المباشر فى التعامل مع أي مشاكل ضريبية لمجتمع الأعمال أو أصحاب المهن الحرة وفقًا للقانون.

حضر اللقاءين كل من أشرف عبد الباقى، وشريف منير، ونجلاء بدر، وبشرى أحمد، وشيري عادل، ومحمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، ومحمد ماهر مستشار رئيس مصلحة الضرائب.