مصانع الملابس والغزل تطالب بسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج

كتبت- شيرين صلاح:

طالبت غرفتا الصناعات النسيجية، وصناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمنسوجات البنوك بسرعة وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لقطاع الصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وذلك حتى لا يتوقف عدد كبير من المصانع نتيجة لنقص مستلزمات الإنتاج.

وبحسب بيان غرفة الملابس اليوم الخميس، طالبت هذه الجهات أيضا الحكومة بسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج حتى لا تتكبد الشركات تكلفة إيجار الحاويات التي تتحصل بالدولار لصالح شركات أجنبية، والتي تسهم في زيادة التكلفة للمنتج النهائي.

كما طالبت بضرورة التنسيق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج بخصوص توفير مستلزمات الإنتاج من (الغزول والأقمشة).

ودعا البيان رئيس مصلحة الجمارك لحضور اجتماع عاجل مع ممثلي غرفتي الصناعات النسيجية، وصناعة الملابس والمفروشات، والمجالس التصديرية ذات الصلة لحل المشكلات والعوائق التي تواجه تسهيل دخول الخامات.

جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيها كلٌ من محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات، وماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وحمدي الطباخ وكيل غرفة صناعة الملابس والمفروشات، وهاني سلام ممثلاً عن المجلس التصديري للمنسوجات والمفروشات، وأعضاء مجلسي إدارة الغرفتين.

وتناول الاجتماع عرضاً للمشاكل والتحديات والمعوقات، التي تواجه قطاعات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.

وأكد المشاركون في الاجتماع، أنه تم الاتفاق على بعض النقاط الهامة والتي يجب دراستها وسرعة الاستجابة لها، وبذلك سوف تعود على قطاع الصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمردود اقتصادي يستطيع من خلاله مواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة، على سبيل المثال، ارتفاع سعر الصرف.

وأشاروا إلى أن من بين هذه التحديات أيضا إحجام أغلب الدول المصدرة عن الوفاء بتعهداتها من تصدير ما يحتاجه القطاع من مستلزمات انتاج، والتحديات اللوجستية التي تحد من النمو وتدفق الاستثمارات، والترقب الاقتصادي الناتج عن الأزمة العالمية الراهنة.