بعد رفع حد الإعفاء الشخصي.. كيف تحسب الضريبة على مرتبك؟

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، أمس الأول الاثنين، رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنوياً، وذلك ضمن حزمة إجراءات مالية واجتماعية لتخفيف تداعيات الأوضاع العالمية عن المواطنين

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس الأول، إن رفع حد الإعفاء الضريبي سيكون من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحاً أن هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً.

وأضاف مدبولي أن ذلك يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتعفي بذلك الحكومة الشريحة الأولى ضمن شرائح الضريبة على الدخل من الضريبة والتي تصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي بقيمة 15 ألف جنيه أخرى بعد القرار الجديد.

وتفرض ضريبة بنسبة 2.5% على الشريحة من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا، بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

وتصل الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه إلى 10%، والضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه إلى 15%.

كما تصل الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه إلى 20%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه إلى 22.5%، وعلى الشريحة أكثر من 400 ألف جنيه إلى 25%، وذلك بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

ويرصد مصراوي في بعض الأمثلة التالية كيفية حساب ضريبة الدخل على مرتبات الموظفين سواء كانت حكومة أو قطاع خاص لتبسيط الصورة عن طريقة حساب الضريبة:

1- إذا كان المرتب 3500 جنيه قبل خصم الضريبة:

إذا كنت موظفا وتحصل على راتب 3500 جنيه بعد خصم الالتزامات الأخرى من تأمينات وغيرها وقبل خصم الضريبة، فبالتالي يصل دخلك السنوي إلى 42 ألف جنيه وتعتبر ضمن الشريحة الثانية من شرائح الدخل بالقانون (بعد إضافة حد الإعفاء الشخصي الذي تم رفعه).

وعند حساب الضريبة على دخلك في هذه الحالة يتم خصم أولا حد الإعفاء الشخصي 15 ألف جنيه من إجمالي الدخل السنوي ليصبح المبلغ المتبقي 27 ألف جنيه.

ويتم بعد ذلك خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة 15 ألف جنيه ليتبقى من المبلغ 12 ألف جنيه وهو الجزء الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

وبتطبيق سعر الضريبة المطبق على الشريحة الثانية، والتي يقع بها هذا المبلغ، سيتم خصم 2.5% من المبلغ المتبقي 12 ألف جنيه، لتصل قيمة الضريبة على دخلك السنوي إلى 300 جنيه.

ولحساب قيمة الضريبة على راتبك الشهري يتم تقسيم مبلغ الـ 300 جنيه على 12 شهرا، ليصبح المخصوم منك للضرائب شهريا 25 جنيها بدلا من 56.25 جنيها قبل تطبيق الزيادة الجديدة في حد الإعفاء الشخصي.

2- إذا كان المرتب 5500 جنيه قبل خصم الضريبة:

إذا كنت تحصل على راتب 5500 جنيه بعد خصم الالتزامات الأخرى من تأمينات وغيرها وقبل خصم الضريبة، سيصل دخلك السنوي إلى 66 ألف جنيه وتعتبر ضمن الشريحة الرابعة من شرائح الدخل بالقانون.

وعند حساب الضريبة على دخلك في هذه الحالة يتم خصم أولا حد الإعفاء الشخصي 15 ألف جنيه من إجمالي الدخل السنوي ليصبح المبلغ المتبقي 51 ألف جنيه.

ويتم بعد ذلك خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة 15 ألف جنيه ليتبقى من المبلغ 36 ألف جنيه وهو الجزء الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

ويتم بعد تطبيق جدول الضريبة المطبق حتى الشريحة الرابعة، الواقع فيها الدخل في هذه الحالة، وذلك بالتدريج والتوزيع على المبلغ المتبقي، بحيث يتم خصم 2.5% على 15 ألف جنيه الشريحة الثانية، و10% على 15 ألف جنيه الثالثة، و15% على الـ 6 آلاف جنيه الرابعة.

وبإجراء عملية حساب الضريبة على إجمالي المبلغ، ستصل قيمة الضريبة في هذه الحالة من الشريحة الثانية وحتى الخامسة على الترتيب إلى (375 + 1500 + 900) بإجمالي ضريبة سنوية 2775 جنيها.

ولحساب قيمة الضريبة على راتبك الشهري يتم تقسيم المبلغ الناتج على 12 شهرا، ليصبح المخصوم منك للضرائب شهريا نحو 231.25 جنيه بدلا من نحو 306.25 جنيه قبل تطبيق الزيادة الجديدة في حد الإعفاء الشخصي.

3- إذا كان المرتب 7 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة:

إذا كنت تحصل على راتب 7 آلاف جنيه بعد خصم الالتزامات الأخرى من تأمينات وغيرها وقبل خصم الضريبة، سيصل دخلك السنوي إلى 84 ألف جنيه وتعتبر ضمن الشريحة الخامسة من شرائح الدخل بالقانون.

وعند حساب الضريبة على دخلك في هذه الحالة يتم خصم أولا حد الإعفاء الشخصي 15 ألف جنيه من إجمالي الدخل السنوي ليصبح المبلغ المتبقي 69 ألف جنيه.

ويتم بعد ذلك خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة 15 ألف جنيه ليتبقى من المبلغ 54 ألف جنيه وهو الجزء الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

ويتم بعد تطبيق جدول الضريبة المطبق حتى الشريحة الخامسة، الواقع فيها الدخل في هذه الحالة، وذلك بالتدريج والتوزيع على المبلغ المتبقي، بحيث يتم خصم 2.5% على 15 ألف جنيه الشريحة الثانية، و10% على 15 ألف جنيه الثالثة، و15% على الـ 15 ألف جنيه الرابعة، و20% على 9 آلاف جنيه الشريحة الخامسة.

وبإجراء عملية حساب الضريبة على إجمالي المبلغ، ستصل قيمة الضريبة في هذه الحالة من الشريحة الثانية وحتى الخامسة على الترتيب إلى (375 + 1500 + 2250 + 1800) بإجمالي ضريبة سنوية 5925 جنيها.

ولحساب قيمة الضريبة على راتبك الشهري يتم تقسيم المبلغ الناتج على 12 شهرا، ليصبح المخصوم منك للضرائب شهريا نحو 493.75 جنيه بدلا من نحو 593.75 جنيه قبل تطبيق الزيادة الجديدة في حد الإعفاء الشخصي.