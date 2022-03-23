تراجع البصل والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور



كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات بين 50 قرشا و5 جنيهات للكيلوجرام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الملوخية 4 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.25 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و20 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.