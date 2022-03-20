كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة رصدت ارتفاعًا بنسبة 40% في أسعار بعض السلع الغذائية بالأسواق هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب بيان الشعبة اليوم الأحد، فإنها رصدت أيضًا انخفاضًا ضئيًلا في أسعار بعض السلع بعد الزيادات التي حدثت مؤخر بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بسبب الظروف العالمية، لكنها متوفرة في الأسواق، فلا داعي للتكالب والذعر والشراء بشكل كبير خوفًا من نقصانها.

وطالب المنوفي من المنتجين والمستوردين وكبار التجار بالوقوف إلى جانب بلدهم من منطلق المسئولية الاجتماعية وارتباطها بالجانب الأخلاقي، وتضافر الجهود للعبور من هذه الأزمة التي سببها الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل الإمداد والتوريد.

كما طالب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، بتوحيد عبوة الزيت التمويني التي تصرف على بطاقات التموين مما يؤدي للعدالة في توزيع السلع للمواطن، وكذلك والمشاركة في معرض أهلا رمضان الأسبوع والإكثار من العروض والتخفيضات الخاصة بالشهر الفضيل، كما طالب المنوفي بإرجاء وتأجيل تطبيق القرار ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ لمدة 6 شهور الخاص بالحصول علي فواتير بالاسعار والمنتجات الخاصة بهيئة سلامة الغذاء، على التجار والمحلات الغذائية والسوبر ماركت لحين تصريف والانتهاء من مبيعات السلع الغير مسجلة في هيئة سلامة الغذاء.