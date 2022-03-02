توقعات بعدم تأثر قطاع الجلود في مصر بتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا

كتبت- شيرين صلاح:

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، إن معرض القاهرة الدولي للجلود يشهد مشاركة 70 مستثمرًا للتعرف على إمكانيات الصناعة المصرية ولقاء المصنعين وبحث تنفيذ تعاقدات تصديرية.

وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ 16 من معرض القاهرة الدولي للجلود الذي يقام خلال الفترة من 2-4 مارس الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح المعرض، أن بعثة المشترين من دول فلسطين والأردن وكينيا وليبيا والعراق وأوزبكستان.

وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية بين المشترين الدوليين والمصانع المشاركة لزيادة التبادل التجاري وبحث إقامة شراكات استثمارية وجذب استثمارات أجنبية جديدة للقطاع.

وأشار السمالوطي إلى أن المعرض يشارك فيه حوالي 76 مصنعًا منهم 10 مصانع أجنبية من تركيا والصين، مشيرا إلى أنه من الملاحظ اهتمام المصانع المشاركة بجودة المنتجات وكذلك أسلوب العرض.

وتوقع أن تشهد الدورة الحالية للمعرض زيادة عدة المشترين بنسبة 20-25%، مشيرا إلى أن المصانع المشاركة متخصصة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج.

وقال السمالوطي لمصراوي إن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر كثيرا على المصنوعات الجلدية.

وأوضح أن مصر تستورد مادة وحيدة تدخل في دباغة الجلود تسمى الكروم وتستورد من روسيا.

وأضاف أن هناك بدائل لاستيرادها من الصين والهند.

وعن أزمة سلاسل التوريد المستمرة حتى الآن والتي سببت في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال عام، مشيرا إلى أنه رغم هذه الزيادة في الخامات لم يحدث زيادة في المنتج المصري النهائي في الأسواق.

وذكر السمالوطي أن الزيادات التي حدثت العام الجاري، ارتفاعات في الأصناف المستوردة.

وتوقع السمالوطي زيادة جديدة في مستلزمات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10 و15% العام الجاري، دون زيادة في أسعار الأحذية المحلية أيضا هذا العام.