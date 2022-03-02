الضرائب: إلحاق كافة الشركات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية العام



كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان للمصلحة اليوم الأربعاء، إنه سيتم الانتهاء من إدخال كافة الشركات العاملة في مصر على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية هذا العام.

وأضاف أن هناك أكثر من 51 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن أكثر من 11 ألف شركة رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن.

وذكر عبد القادر أن أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة.

وأوضح أن عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية- أي بدون قرارات إلزام- بلغ 31 ألفا و828 ممولا، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية 2854 ممولا.

وأشار عبد القادر إلى أن نجاح منظومة الفاتورة الالكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم.

وأكد استمرار المصلحة في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مشددا على أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030.

كما تعد المنظومة خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وفقا لعبد القادر.

وقال عبد القادر إن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.



وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني: (einvoice_support@efinance.com.eg).

وأضاف عبد القادر أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.