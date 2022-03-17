68 مليون جنيه قروضا جديدة من "تنمية المشروعات" لمراكز حياة كريمة بأسوان



كتب- مصطفى عيد:

وقع جهاز تنمية المشروعات على 5 عقود جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في المناطق الأكثر احتياجا والمستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" في محافظة أسوان، بإجمالي قيمة للعقود الموقعة 68 مليون جنيه، سيتم إعادة ضخها كقروض متناهية الصغر للفئات المستهدفة بقرى المبادرة.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إنه من المقرر أن تساهم هذه العقود في تمويل ما يقرب من 2500 مشروع جديد وقائم لتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل.

وأضافت أن ذلك يأتي بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين في تلك المناطق، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في توفير 3000 فرصة عمل على الأقل في المراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكرت نيفين بدر الدين أن الجمعيات التي سيتم التعاون معها في المراكز المستهدفة هي مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بتمويل بلغت قيمته 40 مليون جنيه، وجمعية رجال الأعمال بأسوان بتمويل من الجهاز بلغت قيمته 25 مليون جنيه، وجمعية أم القرى لتنمية المجتمع والتي ستمول بما يزيد عن 2 مليون جنيه، وجمعية تنمية المجتمع بأم شلباية ويقدر قيمة تمويلها بما يقرب من 1.5 مليون جنيه.

وأكدت أن جهاز تنمية المشروعات يولي المناطق الأكثر احتياجا المشمولة بالمبادرة الرئاسية أهمية خاصة، باعتبارها الأكثر احتياجا للدعم والخدمات وتحتاج إلى التدخل من مؤسسات الدولة للنهوض بمستواها الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة بها بما يحسن من المستوى المعيشي للسكان.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية ودعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير تلك المشروعات وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

من جانبه، أوضح إبراهيم عبد اللطيف، مدير فرع الجهاز بأسوان، أن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة تستهدف 3 مراكز وهي إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، موجها الدعوة لأبناء المراكز الثلاثة للتوجه إلى مقر فرع الجهاز، وذلك للتعرف على كافة الخدمات التمويلية التي يقدمها الجهاز والاستفادة منها.

وأشار إلى أنه يدعوهم أيضا للتعرف على الخدمات غير المالية والتي تشمل البرامج التدريبية المختلفة وخدمات التسويق والدعم الفني، فضلا عن توجيههم للجمعيات الأهلية التي يمكنهم التعامل معها في مجال المشروعات متناهية الصغر.