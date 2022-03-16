إدراج شركة سويفل في بورصة ناسداك 31 مارس الجاري بشرط

كتب-محمد علاء:

قالت شركة سويفل المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي إنه سيتم إدراج أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية يوم 31 مارس الجاري، بشرط حصول الإدراج على موافقة مساهمي شركة كوينز جامبيت جروث كابيتال الأمريكية، في اجتماعهم المقرر 30 مارس.

وكانت شركة كوينز جامبيت جروث كابيتال الأمريكية ذات غرض الاستحواذ، أو ما يعرف بشركات الشيك على بياض، والتي يقودها فريق إدارة مكون بأكمله من كوادر نسائية، أبرمت اتفاق نهائي مع سويفل العام الماضي بغرض اندماج الأعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل "سويفل" إلى شركة عامة مساهمة.

والشركات ذات غرض الاستحواذ أو "شركات الشيك على بياض"، تؤسس خصيصًا لإدراجها في البورصة لجمع رؤوس الأموال اللازمة لعملية الاستحواذ على شركة أخرى.

ولا تعمل هذه الشركات في أي أنشطة تجارية لكنها تجمع عائدات طرحها في البورصة للاستحواذ على شركة أخرى.

وستطرح سويفل حصة تبلغ 35% من أسهمها ببورصة ناسداك لأسهم التكنولوجيا عقب الدمج مع كوينز جامبيت، وسيجري تداول أسهمها تحت رمز "SWVL".

وجمعت شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص 300 مليون دولار من مستثمرين، إلى جانب 121.5 مليون دولار على شكل استثمار خاص في الأسهم المتداولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من المستثمرين الأمريكيين، وشركة شيميرا كابيتال ومقرها أبو ظبي وزين فينتشرز ومقرها الكويت.

تمكنت سويفل من التوسع في أوروبا من خلال الاستحواذ على منصة النقل الجماعي متعددة الخدمات "شوتل" التي تتخذ من برشلونة مقرا لها، كما توسعت في أمريكا اللاتينية من خلال الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة النقل الأرجنتينية فيابول، والتي تعمل في الأرجنتين وتشيلي.