الصناعة: 83 فرصة استثمارية لتصنيع منتجات محلية بدلا من استيرادها من الخارج

القاهرة- مصراوي:

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت قائمة بـ 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، لتقليل فاتورة الواردات.

وقالت جامع في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم كافة أشكال الدعم للمستثمر الذي يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالندوة التي نظمتها جمعية الصناع المصريون والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر.

وقد شارك في فعاليات الندوة عدد من رؤساء الشركات الصناعية وبعض قيادات وزارة التجارة والصناعة إلى جانب عدد من مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت جامع، أنه تم ربط المواصفات المصرية والمواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة انشأت 17 مجمعًا صناعيًا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.

وقال الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون إن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد حلول جذرية لهذه التحديات.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية أزمة جائحة كورونا ساهمت في الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

مشيرا إلى أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة كان من أبرز القطاعات التي حققت نمواً كبيراً خلال العام الماضي حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 47%.