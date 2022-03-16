بحضور وزير البترول.. شل توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للتدريب



كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة شل مصر والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لدمج برنامج "Shell NXplorers" التدريبي المتخصص في تطوير الحلول المستدامة للمشكلات في مختلف برامج التدريب بالأكاديمية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، تهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون بينهما في بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم وإعداد قادة المستقبل، بالإضافة إلى استغلال البرنامج في تدريب موظفي الأكاديمية وتنمية قدراتهم.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين شل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال تنمية ريادة الأعمال في مسارات الاستدامة البيئية والتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشاد وزير البترول بالتعاون بين شل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب التي استطاعت تحقيق نجاح لافت للنظر خلال فترة وجيزة منذ إنشاءها في أغسطس 2017، واستطاعت خلال تلك الفترة تحقيق طفرة في مجالات التدريب والتنمية البشرية للكوادر الشابة في قطاعات الدولة المختلفة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال توفير بيئة تدريبية علمية وعملية جيدة ونخبة متميزة من المحاضرين من ذوي الخبرات العلمية والاكاديمية في مختلف المجالات.

كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين قطاع البترول وشركة شل خلال مسيرة عملها في مصر والممتدة لأكثر من 110 أعوام، مؤكدا أن مذكرة التفاهم تتوافق مع رؤية قطاع البترول التي تهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري وإعداد الكوادر المتميزة وتوفير التدريب اللازم للعاملين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يعمل على إعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة بشكل مستمر والاستفادة منهم خلال الفترة القادمة.



وأوضحت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن مذكرة التفاهم مع شل مصر تأتي كاستمرار للنجاح الذي شهده كل من برنامج NXplorers الذي تم تنفيذه للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وورشة العمل الموسعة التي نظمتها شل مصر بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وذكرت أن تلك الفعاليات كان من شأنها تنمية مهارات التفكير المعاصر والإبداعي لمواجهة تحديات التغيير في المؤسسات المختلفة، مثنية على مستوى المتدربين من العاملين بوزارة البترول.

كما أشادت بالدور الذي يقوم به وزير البترول، والوزارة في الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري والاهتمام بتدريب الكوادر القيادية كعامل أساسي للتطوير.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر، إن حرص شل مصر على التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي تعزيزاً لهذه الجهود المجتمعية، خاصة في ظل الدور الهام الذي تلعبه الأكاديمية لتعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية في المجتمع.

وأضاف أن شل مصر تعتبر نفسها شريكاً أساسياً للحكومة المصرية في تحقيق أهداف رؤية مصر لعام 2030.