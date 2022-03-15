"سهل" أول تطبيق لإتاحة شحن عدادات الكهرباء عبر المحمول

كتب - علاء حجاج:

قال عبد الله عسل العضو المنتدب لشركة دلتا مصر للمدفوعات صاحبة شركة "سهل" للدفع الرقمي، إن تطبيق سهل أول تطبيق في مصر يسمح للمستخدمين شحن عدادات الكهرباء من خلال المحمول.

وأضاف عسل في تصريحات لعدد من الصحفيين اليوم الثلاثا، أن التطبيق يتعاون مع عدد كبير من مقدمي الخدمات مثل البنوك وشركات الاتصالات لإتاحة الدفع عبر المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المختلفة والكروت البنكية.

وأكد على أنها أضافت أكثر من ٥٠ خدمة مدفوعات جديدة لتحويل التطبيق إلى تطبيق شامل لكافة المدفوعات اليومية للمواطن منها المرافق العامة (الكهرباء – المياه – الغاز)، بالإضافة إلى خدمات التليفون والمحمول والتبرعات والمصاريف الجامعية والاشتراكات المتنوعة.

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الحكومة وعلى رأسها البنك المركزي لدعم التكنولوجيا المالية والتطبيقات الذكية، إلى تحسين دورة الكاش والتقليل من الوقت المطلوب لتحصيل المدفوعات لصالح الجهات الحكومية المختلفة، وفقا لقول عسل.

وتابع أنه يمكن للمواطنين التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها لاستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع او طلب الكارت من خلال التطبيق، مؤكدًا على أن التطبيق على هو الأعلى في فئة التطبيقات المالية في مصر من حيث مستوي رضي العميل وحقق التطبيق انتشارا واسعا بعد الثقة التي حظى عليها من المواطنين.

وقال عسل إن الشركة تمكنت من اجتذاب نحو ٥٠٠ ألف مستخدم منذ بدء نشاطها في ٢٠٢٠.

وأضاف عسل، أن شركة سهل تم تأسيسها بالشراكة بين إي فاينانس ودلتا للأنظمة ومصر للمدفوعات، وتقدم شركة سهل أول تطبيق لشحن كروت مسبقة الدفع للكهرباء باستخدام تقنية NFC اللاتلامسية عبر الهواتف المحمولة.

وكشف عن تخطيط الشركة للتوسع بالأسواق الأفريقية بداية من النصف الثاني من العام المقبل، موضحًا أن الشركة تنوي إتاحة خدمات شحن كروت مسبقة الدفع للمياه قبل نهاية العام الجاري.

وبدأ تطبيق سهل في عام 2020 بالتزامن مع أزمة كورونا تجنبًا لانتشار العدوى، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لإتاحة كافة الخدمات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، حيث يوجد اكثر من ٣٠ مليون وحدة سكنية/تجارية تدفع التزاماتها شهريا عن طريق الطرق التقليدية.

ووفق إحصاءات صادرة عن وزارة الكهرباء، يبلغ إجمالى عدد المشتركين الذين يتمتعون بعدادات مسبوقة الدفع نحو 12.2 ملايين مشترك بنهاية عام 2021، وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بإجمالى مشتركيها لنحو 38 مليون مشترك للعدادات مسبوقة الدفع بحلول عام 2025، عبر تغيير كل العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع تعمل عن طريق كارت الشحن.