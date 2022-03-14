17 يوما متبقية على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد

كتب- مصطفى عيد:

نحو 17 يوما فقط تتبقى على نهاية المهلة الممنوحة من مصلحة الضرائب المصرية للممولين الأفراد لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام 2021.

وبدأت مصلحة الضرائب موسم تلقي الإقرارات الضريبية من الممولين عن عام 2021، في أول يناير الماضي إلكترونيا ويستمر حتى 31 مارس 2022 للأشخاص الطبيعيين.

كما بدأت المصلحة في تلقي إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) إلكترونيا اعتبارًا من أول يناير ومن المقرر أن ينتهي الموسم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية في نهاية شهر أبريل 2022 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

ويمكن للممولين من الأشخاص الطبيعيين (المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية) التقدم بطلبات لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا، وذلك في موعد أقصاه بعد غدٍ الأربعاء يوم 16 مارس الجاري.

ويقدم الممولون المسجلون بعدد من المراكز والمناطق الضريبية إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وذلك بعد تطبيقها عليهم ومنها مركزي كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، والمأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع بعد دمجها (اضغط هنا).

بينما يقدم باقي الممولين إقراراتهم الضريبية على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية (اضغط هنا).

وتقدم مصلحة الضرائب عددا من وسائل الدعم لمساعدة الممولين في تقديم إقراراتهم منها تقديم الدعم من خلال المأمورية الضريبية التابع لها الممول إذا نسي اسم المستخدم وكلمة السر التي استخدمها في تقديم إقراره الضريبي خلال الموسم الضريبي السابق أو فقد منه.

وأيضا توفر المصلحة فرق دعم لأماكن تقديم الإقرارات الضريبية، وتوفير متخصصين في إدخال هذه الإقرارات، كما تم تخصيص فرق دعم تتعلق بالمشكلات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات "IT" من أجل حل أي مشكلة تواجه إدخال البيانات والمستندات المطلوبة.

ومن ضمن هذه الاستعدادات أيضا إنشاء مركز متخصص في شارع لاظوغلي لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الخاصة بـ "IBM"، والذي يوفر 52 شباكا لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات خاصة ممولي مأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة حديثا.

كما تمت إتاحة تقديم الإقرارات في مكاتب الإرشاد الضريبي، إلى جانب توفير فرق متخصصة بمقار الغرف التجارية في المحافظات المختلفة لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات.

وتسير المصلحة حملات ميدانية لتقديم الدعم الفنى المجانى للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية، حيث يتم تقديم التوعية للممولين والدعم المجاني لهم لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات لتقديم الدعم الفني.

عقوبة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية

إذا كان التأخر في حدود 60 يومًا: تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد في المادة 69 منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من تأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بما لا يجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.

إذا تجاوز التأخير 60 يومًا: تضمن نفس القانون في المادة 70 منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من تأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.

في حالة تكرار التأخير: نصت المادة 70 من القانون أيضا على أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها (من 50 ألف جنيه إلى مليوني جنيه) والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لمعرفة أهم المعلومات عن موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص والشركات يمكن مشاهدة الفيديو التالي: