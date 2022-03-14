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تعيين عابد عز الرجال عضوا منتدبا لشركة ابو قير للأسمدة

11:18 ص الإثنين 14 مارس 2022
تعيين عابد عز الرجال عضوا منتدبا لشركة ابو قير للأسمدة

عابد عز الرجال

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القاهرة – مصراوي:

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، تعيين عابد عز الرجال عبدالعال، رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة، وفقا لبيان للبورصة اليوم الاثنين.

وقالت الشركة، إن تعيين عز الرجال، يأتي لاستقالة سعد إبراهيم أبو المعاطي من منصبه، والذي سيتستمر عضوا من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة

وعز الرجال، هو رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، والذي أحيل للمعاش في يناير الماضي.

وشركة أبوقير للأسمدة، تعمل في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة واليوريا والأمونيا، وتأسست في السبعينات.

وتمتلك الحكومة نحو 41.31% من رأس مال الشركة تتوزع بين بنك الاستثمار القومي وهيئة التنمية الصناعية والأهلي كابيتال والقابضة للصناعات الكيماوية، بعدما باعت 10% إضافية في البورصة ديسمبر الماضي، مقابل 2.2 مليار جنيه.

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