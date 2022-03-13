54% ارتفاعًا في صادرات الملابس الجاهزة خلال يناير لتصل لـ 204 ملايين دولار

كتبت-شيرين صلاح:

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 54% خلال يناير 2020 مقارنة بصادرات يناير 2021.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم الأحد، فإن صادرات القطاع سجلت 204 ملايين دولار في يناير 2022 مقابل 132 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت لويس، أن أمريكا تتصدر الدول المستقبلة للمنتجات المصرية بقيمة 123 مليون دولار خلال يناير 2022 مقابل 78 مليون دولار بنسبة ارتفاع 57%، وجاءت بعد ذلك أسواق أوروبا استقبلت ملابس بقيمة 37 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار بنسبة نمو 31%، بحسب لويس.

وأشارت إلى أن الصادرات إلى الدول العربية سجلت 25 مليون دولار خلال يناير 2022 مقابل 14 مليون دولار بنسبة ارتفاع 83 %، وسجلت صادرات الملابس للدول الأفريقية بدون الدول العربية 109 ألف دولار مقابل 318 ألف دولار بتراجع 66 %، وباقي دول العالم بلغت الصادرات لها 19 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار بنسبة ارتفاع 58%.

وأشارت إلى أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات لها خاصة للدول العربية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد تؤثر سلباً على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة خاصة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت ماري لويس، أن المجلس يواصل جهوده خلال2022 لزيادة الصادرات المصرية، وفي سبيل ذلك نجح العارضون المصريون خلال معرض "الماجيك شو" الذي أقيم في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير 2022 بجناح مصري يضم 14 شركة من قطاع الملابس في عقد اجتماعات ثنائية مع 150 مشترٍ أجنبي، كما نجح المجلس التصديري في توفير 30 فرصة تصديرية للشركات التي لم تشارك في المعرض.

وكشفت أن جهود المجلس نتج عنها توفير 4 فرص تصديرية لقطاع الملابس الجاهزة إلى إسبانيا من خلال التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في مدريد.

وأشارت إلى أن استمرار سعي المجلس لزيادة الصادرات لاستكمال النتائج الإيجابية المحققة خلال 2021 والتي قفزت بالصادرات بنسبة 42% لتتجاوز 2 مليار دولار لأول مرة.