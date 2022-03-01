توقعات بارتفاع أسعار الأخشاب 20% بسبب تداعيات حرب أوكرانيا

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الأثاث بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة المقبلة، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء حملة عسكرية في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي.

وبحسب التاجوري، فإن مصر تستورد الأخشاب من العديد من البلاد مثل أوكرانيا ورومانيا وبولندا واليونان وفرنسا وهولندا.

وأضاف التاجوري، أن الاعتماد الأكبر في استيراد الخشب على رومانيا، موضحا أنه على سبيل المثال رومانيا بدأ يحدث بها تخوفات من تداعيات الحرب وتتمثل في توريد الأخشاب.

وكانت أسعار الأخشاب شهدت ارتفاعًا العام الماضي بنسبة تتراوح بين 15 و20% بسبب زيادة الطلب.

وتستورد مصر نحو 90% من احتياجاتها من الخشب من الخارج، ولا يكفي الإنتاج المحلي، بحسب تصريحات سابقة للتاجوري.