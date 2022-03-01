لماذا ارتفعت أسعار السجائر؟.. رئيس شركة "ايسترن كومباني" يجيب

كتبت – شيماء حفظي:

رفعت الشركة الشرقية ايسترن كومباني، أسعار أصناف السجائر كليوباترا في الأسواق، بدءا من اليوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج مع الزيادات العالمية في أسعار الشحن، وفقا لما قاله هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة لمصراوي.

وأضاف أمان أن السبب في رفع الأسعار هو "ارتفاع مدخلات الإنتاج، نحن جزء من العالم وهناك متغيرات كثيرة تؤثر على التكلفة، أسعار الشحن ارتفعت بطريقة جنونية وبعض من أنواع الخامات ارتفعت، نسعى لامتصاص الزيادات في المواد الخام طالما يمكننا ذلك".

وأوضح أن زيادة أسعار المنتجات هي محاولة لاحتواء جزء من التكلفة المرتفعة في المواد الخام، والتي تحاول الشركة طول الوقت التعامل معها دون اللجوء لزيادة السعر على المستهلك التي تكون آخر خطوة نتجه لها في حال لا يمكن احتواء كل الارتفاعات في أسعار الخامات والتكلفة.

وقال إن "الشركة رفعت السعر بنسبة 5% فقط، بينما بعض المدخلات ارتفعت 3 أضعاف و4 أضعاف، لم نرفع كشركة أسعار السجائر منذ 3 سنوات، وكل ما كان يحدث زيادة رسوم لصالح هيئات أخرى مثل الضرائب والتأمين الصحي".

وأصبحت الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة كالتالي:

بوسطن بـ 18.5 جنيهًا وأصبحت 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

بلمونت 18.5 جنيهًا وأصبحت 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا – كينج سوبر كانت بـ 17.5 جنيهًا وأصبحت 18.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا – سوفت كوين كانت بـ 18 جنيهًا وأصبحت 19 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا بوكس 19 جنيهًا وأصبحت 20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

كليوباترا سوبر كانت 20 جنيهًا أصبحت 21 جنيهًا بزيادة جنيه.

بوكس 10 بـ 11 جنيهًا وأصبحت 11.5 جنيهًا، بزيادة 50 قرشًا.

واستقرت أسعار سجائر مونديال (أحمر-أزرق -سيلفر) 21 جنيهًا.

واستقر سعر سجائر مونديال سويتش (منتول – بلوبيري) 24 جنيهًا، وكذلك سجائر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيهًا.