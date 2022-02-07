الإحصاء: 109% زيادة في عدد مشتركي خدمة إنترنت الموبايل في عام

ارتفع إجمالي عدد المشتركين في خدمة الموبايل إنترنت بنسبة 19.37% إلى 65.08 مليون مشترك في نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر في 2020، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وأصدر الجهاز بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن وقال إن تلك الزيادة بسبب درجة الإتاحة العالية لهذه الخدمة.

ووفقًا لبيانات الجهاز فإن إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة بلغت 9.99 مليون مشترك في نوفمبر 2021 مقابل 8.69 مليون مشترك في نوفمبر2020 بنسبة زيادة قدرها 14.96% وتأتي تلك الزيادة بسبب التوجه العام في التواصل عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا.