مصادر مصر من الدولار تقفز بنسبة 28% في ثلاثة أشهر (انفوجرافيك)

12:13 م الأحد 06 فبراير 2022
مصادر مصر من الدولار تقفز بنسبة 28% في ثلاثة أشهر (انفوجرافيك)

مليارات الدولارات

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كتبت-ياسمين سليم:

قفزت حصيلة 5 مصادر من العملة الصعبة لمصر بنحو 28% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو-سبتمبر) مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

ونشر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بيانات ميزان المدفوعات للربع الأول من العام الجاري، والذي حقق فائضًا كليًا بلغ نحو 311.4 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وتحسنت مصادر مصر من العملة الصعبة خلال أول 3 شهور من العام المالي الجاري، وسجلت قيمة الصادرات وإيرادات السياحة وقناة السويس ارتفاعًا، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج.

ويوضح الانفوجرافيك التالي تطور مصادر مصر من الدولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

الدولار مصر إيرادات السياحة الصادرات تحويلات العاملين بالخارج

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