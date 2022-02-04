رغم رفع البنزين.. الحكومة تثبت أسعار السولار للمرة العاشرة على التوالي

09:06 ص الجمعة 04 فبراير 2022
رغم رفع البنزين.. الحكومة تثبت أسعار السولار للمرة العاشرة على التوالي

أسعار البنزن والسولار

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كتبت – شيماء حفظي:

أبقت الحكومة على سعر السولار دون تغيير، في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم الجمعة، على أن تطبق حتى مارس المقبل.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين اليوم 25 قرشا للبنزين، لكنها أبقت على السولار دون تغيير، وأصبحت الأسعار كالآتى 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واستقر سعر السولار للمرة العاشرة على التوالي عند نفس التسعير، رغم تغيير سعر البنزين في اجتماعات اللجنة التي بدأتها في أكتوبر 2019 ما بين الخفض والتثبيت والزيادة.

وفي الاجتماعات المتتالية في أكتوبر 2019، يناير 2020، أبريل 2020، يوليو 2020، أكتوبر 2020، يناير 2021، أبريل 2021، يوليو 2021، أكتوبر 2021، ويناير 2022، ظلت أسعار السولار دون تغيير عند 6.75 جنيه للتر.

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