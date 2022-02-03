التصديري للصناعات الهندسية: دخول مستثمرين أجانب جدد للسوق المصري في 2022



كتبت- شيرين صلاح:

قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن هناك استثمارات أجنبية جديدة ستدخل سوق الصناعات الهندسية في مصر خلال 2022.

وأضاف الصياد أن المستثمرين أغلبهم أتراك وصينيون، وأن هناك مستثمرا آخر من ألمانيا ينوي أيضا دخول السوق المصري وضخ استثمارات بالقطاع.

ولم يتحدد حجم الاستثمارات الجديدة للسوق المصري حتى الآن، وفقا لقول الصياد.

وذكر الصياد أن أغلب الاستثمارات ستكون في الأجهزة المنزلية والصناعات الإلكترونية.

وكانت صادرات الصناعات الهندسية تخطت 3 مليارات دولار، خلال أول 11 شهرًا من 2021، وذلك لأول مرة في تاريخ القطاع، وفقا لقول الصياد في وقت سابق.

ووفقا لبيان للمجلس التصديري، سجلت صادرات القطاع خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري نحو 3 مليارات مقابل 2.07 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة عام من 2020.