عجز الموازنة يرتفع إلى 4.7% من الناتج المحلي خلال 7 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن فبراير الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، سجل العجز الكلي للموازنة 334.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من عام 2021-2022 مقابل 282.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020-2021.

وعجز الموازنة هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة للدولة.

وارتفع إجمالي المصروفات العامة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 927.9 مليار جنيه مقابل 828.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020-2021، بنسبة زيادة 12%.

كما زاد إجمالي الإيرادات، حيث سجلت 592.3 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الجاري مقابل 549.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020-2021، بنسبة زيادة 7.7%.

ويعود تسجيل زيادة الإيرادات نسبة أقل من زيادة المصروفات إلى انخفاض تدفقات باب الإيرادات الأخرى بالموازنة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي إلى 129.2 مليار جنيه مقابل 142.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة انخفاض 9.4%.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 460.5 مليار جنيه في أول 7 أشهر من العام المالي الجاري مقابل 406.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020-2021، بنسبة زيادة 13.2%.

وسجلت الموازنة فائضا أوليا (الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد القروض) بنسبة 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري مقابل فائض أولي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من عام 2020-2021.