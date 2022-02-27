إنطلاق معرض القاهرة الدولي الـ 16 للجلود بمشاركة 76 شركة مارس المقبل

كتبت- شيرين صلاح:



تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس عشر للجلود، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض، خلال الفترة من 2 و4 مارس المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات برعاية وزارة التجارة والصناعة.



قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود في بيان اليوم الأحد، إنه سيشارك في المعرض 76 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج.



وأضاف السمالوطي، أن معرض القاهرة الدولى للجلود يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع صناع الجلود سنوياً لتبادل الخبرات وزيادة التكامل الصناعي وتعزيز فرص التبادل التجاري مع الدول المشاركة في المعرض، مشيراً إلى معرض القاهرة الدولي للجلود يقام على مساحة 2355 مترًا.



وأكد أن المعرض يأتي ضمن خطة الغرفة لزيادة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لدول العالم حيث سيزور المعرض زائرين ومشترين من عدد من الدول أبرزها من الأردن والعراق وكينيا وفلسطين للإطلاع على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر وإبرام تعاقدات تساعد على نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.



وقال رئيس غرفة صناعة الجلود، إنه سيتم خلال المعرض تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظائرهم من الدول المشاركة لزيادة التبادل التجاري وبحث إقامة شراكات استثمارية وجذب استثمارات أجنبية جديدة للقطاع.



وأشار السمالوطي إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لافتتاح معرض القاهرة الدولي للجلود، كما تم دعوة اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، محمد عبدالكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقال مصطفى علام رئيس لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود، إن المعرض فرصة لزيادة حجم مبيعات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن الغرفة ستنظم خلال فترة معرض القاهرة الدولي للجلود إجتماعات عبر الفيديو كونفرانس مع المشترين الأجانب الراغبين في التعرف على منتجات المعرض والأسعار والموديلات والجودة.



وأضاف أن اللجنة تعد حالياً خطة المعارض والبعثات التجارية لعدد من الدول الإفريقية خلال العام الحالي بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

وقال الدكتور محمد الشريف رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، ورئيس شركة بيراميدز للمعارض إنه تم دعوة أكثر من 250 من كبار المشترين الأجانب لزيارة معرض القاهرة الدولي للجلود لزيادة التبادل التجاري في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية بين مصر وعدد من الدول أبرزها العراق وليبيا والمغرب ولبنان والأردن والدول الإفريقية.



وكشف الشريف أنه سيشارك في المعرض أيضاً عارضين لمستلزمات الإنتاج من الهند والصين وتركيا وأوزباكستان، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستوفر الخامات اللازمة لمصانع الجلود المصرية مما يساهم في زيادة الإنتاج والاتجاه للتصدير وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم بقوة ملف التصدير لتحقيق حلم الـ 100 مليار صادرات .



وأضاف أنه سيتم تنظيم إجتماعات ثنائية b2b بين العارضين والزائرين تصل إلى أكثر من 100 اجتماع بهدف إبرام تعاقدات تصديرية وصفقات بينهم.