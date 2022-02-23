مع اقتراب موسم الحصاد.. تراجع جديد في أسعار الفول



كتبت- دينا خالد:

قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول البلدي والمستورد شهدت تراجعًا جديدًا منذ يومين بنحو 500 جنيه للطن.

واتفق معه محمد سليمان، تاجر غلال، قائلا لمصراوي، إن أسعار الفول انخفضت بنحو 3 آلاف جنيه للطن منذ بداية الشهر الجاري، لتسجل نحو 14 ألف جنيه للطن، مقابل 17 ألف جنيه.

وأرجع سليمان تراجع الأسعار إلى اقتراب موسم الحصاد الجديد، والذي سيبدأ في مايو المقبل، وهو ما يجعل التجار تعرض كافة المخزون للبيع استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف سليمان أن الفول المستورد انخفض بنحو 1000 جنيه للطن ليتراوح بين 8 و9 آلاف جنيها للطن.

وبحسب نائب رئيس الشعبة، فإن سعر كيلو الفول البلدي يتراوح حاليا بين 19 و22 جنيهًا بالأسواق، ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 11 و15 جنيهًا.

وتوقع سليمان أن ترتفع الأسعار قبل شهر رمضان حيث يشهد السوق زيادة كبيرة في الطلب خلال الشهر المبارك.