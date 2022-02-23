قطاع الأعمال تستعد لزراعة قطن قصير التيلة على 4 آلاف فدان بتوشكى والضبعة

كتبت – شيماء حفظي:

تستعد وزارة قطاع الأعمال العام، لتكرار تجربة زراعة القطن قصير التيلة في منطقتين جديدتين بالصحراء، خلال الموسم المقبل، على مساحة 4 آلاف فدان، وفقا لما قاله الوزير هشام توفيق لمصراوي.

وأوضح الوزير، أنه بعد نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، والحصول على نتائج إيجابية، سنوسع التجربة على مساحة 4 آلاف فدان، لكن ستظل في نطاق التجربة، في مناطق صحراوية وبعيدا عن الدلتا.

"نختار حاليا مساحات ألفي فدان في توشكى وألفي فدان في منطقة قريبة للضبعة وسنكرر التجربة وبعد الموسم يرفع تقرير للحكومة لاتخاذ القرار، لكن كل التجارب تتم بعيدا عن الدلتا بشكل أكيد" بحسب الوزير.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات بمساحة (218.7 فدان) للعام 2021 بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن متوسط الإنتاجية للفدان الواحد بلغ هذا الموسم 9.85 قنطار زهر بالجني الآلي مقارنة بـ5.7 قنطار في العام الماضي 2020، ويرجع ذلك إلى الدروس المستفادة من التجربة في عامها الأول، والخبرات المتراكمة عن زراعة الأقطان قصيرة التيلة آلياً في أراضٍ صحراوية لأول مرة في مصر.

وأشار البيان، إلى أن القرار بالاستمرار في نفس موقع الزراعة لعامي 2020 و2021 وباستخدام نفس البذور لبناء المعرفة المطلوبة للوصول الى أفضل النتائج.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، حرصها الكامل على استمرار التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نظافة القطن المصري وتحسين جودته وربطه بالأسعار العالمية.