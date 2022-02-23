تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع جوميا لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة



كتب- علاء حجاج:

وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم مع شركة جوميا مصر للتجارة الإلكترونية لمساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم عبر منصة جوميا الإلكترونية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز، والمهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، وذلك بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من مسئولي الجهاز والشركة.

وقال الجهاز إن هذا التوقيع يأتي في إطار حرصه على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على فتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات، وذلك وفقا لتوجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بضرورة مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.

وأوضح أن الجهاز يشرك أصحاب المشروعات في المعارض المركزية والمحلية والدولية التي ينظمها بشكل دوري بما تتضمنه من فرص تسويقية كبيرة لهم.

وأشار طارق شاش إلى أن عملاء التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق الإلكتروني تضاعف أعدادهم في الآونة الأخيرة خاصة بعدما فرضته جائحة كورونا على الأسواق، الأمر الذي يجعل دمج أصحاب المشروعات الصغيرة في مجال التسويق الإلكتروني أمرًا ضروريا يعزز من معدلات نمو القطاع.

وأكد الدكتور رأفت عباس أهمية التعاون مع هذه الشركات التكنولوجية وأشاد بمجهوداتهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، موضحا أن مشاركة أصحاب المشروعات في هذه المتاجر الإلكترونية تكون وفقا لعدد من المعايير أهمها جودة المنتج وقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة.

وقال إن الجهاز سيدعم أصحاب المشروعات الراغبين في عرض منتجاتهم عبر هذه المنصات الإلكترونية وتدريبهم لتطوير منتجاتهم لتتفق مع الاشتراطات المعمول بها محليا وعالميا مما يعمل على زيادة قدرتهم على التسويق.



وأضاف عباس أن الجهاز قام بالتنسيق مع شركة جوميا لتقدم عمولة بيع منخفضة لأصحاب المشروعات الصغيرة الراغبين في الاشتراك، كما ستوفر الشركة لكل صاحب مشروع مشترك على المنصة جميع الأدوات اللازمة لتدريبه وتأهيله على استخدام آليات التسويق الإلكتروني، بجانب توفير نظام إلكتروني لكل مشترك يمكنه من مراقبة نسبة المبيعات.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر إن شركته منذ اليوم الأول لدخولها السوق المصرية وهي تضع نصب أعينها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتولي هذه الشركات أهمية خاصة وتقدم لهم كل الدعم والرعاية الفنية واللوجستية تأكيدا على توجهات القيادة السياسية بتشجيع المنتجات المحلية.

وأضاف أن جوميا تؤمن أن اقتصاديات الدول تعتمد في الأساس على الشركات الصغيرة والمتوسطة ولذلك كانت من أوائل الشركات التي أطلقت مبادرة لتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "صنع في مصر" وتم الترويج له، حيث تقدم لشركائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف اليدوية فرصة كبيرة لعرض منتجاتهم على منصتها سواء في موسم البلاك فرايدي أو من خلال التخفيضات التي تتم على مدار العام.

وذكر هشام صفوت أن الشركة أطلقت أيضا مبادرة "ادعمهم ..واشتري منتجاتهم" والتي تأتي استكمالا للمجهودات التي بذلتها الشركة خلال السنوات الماضية لدعم المنتجات محلية الصنع، وتشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات، كما أطلقت أيضا متجر "إبداع من مصر" والذي يهدف إلى ترويج وتسويق الفنون اليدوية المصرية.