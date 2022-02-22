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ارتفاع البصل وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

10:02 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
ارتفاع البصل وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

سوق خضار

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كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار كيلو البصل، والكوسة، والخيار الصوب، والبرتقال البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما تراجعت أسعار كيلو الفاصوليا، والملوخية، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.75 و6.25 جنيه.
البطاطس بين 3.5 و4.75 جنيه.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.
الكوسة بين 4.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 14 و19 جنيها، بتراجع جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.
الخيار الصوب بين 5.5 و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البسلة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2.25.و3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيه.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
سوق العبور وق الخضار عر الطماطم عر البطاطس عر البصل عر الخيار

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