الضرائب: انطلاق أولى الحملات الميدانية لدعم الممولين أثناء موسم الإقرارات



كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انطلاق أولى الحملات الميدانية لتقديم الدعم الفني المجاني للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية، وذلك بالمرور على محافظة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بالتيسير على الممولين، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد.

وقال عبد القادر إن المصلحة تقدم التوعية للممولين والدعم المجاني للممولين لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات لتقديم الدعم الفني، مشيرًا إلى نجاح مبادرة السيارات المتنقلة والتي بدأ إطلاقها العام الماضي.

وأضاف أن هذه الحملات يتم تنفيذها وفق خطة محددة، وأنه يتم من خلال هذه الحملات توفير الدعم المجاني المتنقل بالسيارات في نفس التوقيت يوم السبت من كل أسبوع في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية.

وقالت سناء عبد المنعم، مستشار رئيس المصلحة والمشرف على موسم الإقرارات، إنه خلال حملة الدعم المجاني المتنقل بالسيارات بمحافظة الغربية تم تقديم الدعم الفني وحل المشكلات، ومساعدة عدد من الممولين في التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرار الضريبي.

وأضافت أنه تمت مساعدة بعض الممولين في إنشاء الإيميل وتقديم الإقرار، كما ساعدت الحملة عددا من الممولين لتقديم إقرار الواقع الموروث، والذي يتطلب تقديم إقرار ضريبي إلكتروني لكل ممول من الورثة.

وذكرت عبد المنعم أن الحملة نبهت أيضا الممولين ممن فقدوا أو نسوا اسم المستخدم وكلمة السر التي قدموا العام الماضي إقراراتهم من خلالها إلى ضرورة التوجه إلى المأموريات الضريبية التابعين لها وسيتم تقديم الحل والدعم لهم من خلالها.

وأشارت إلى أن حملة الدعم المجاني المتنقل بالسيارات بمحافظة الغربية شملت الأماكن المزدحمة والمكدسة بالمحلات المختلفة، وتم خلالها تقديم التوعية للممولين والتأكيد على ضرورة أن يتحققوا من صحة بياناتهم والضريبة من خلال شاشة عرض الإقرار، وكذلك ضرورة التأكد من ملخص بيانات الإقرار الخاصة بهم بعد الضغط على حفظ الإقرار.

وأوضحت سناء عبد المنعم أنه تم تنبيه الممولين بأن هناك فرق عمل داخل المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم الإقرار الضريبي بكل سهولة، مضيفة أنه تم تقديم التوعية للممولين بشأن الحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت إن المصلحة وفرت كافة النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي لا يتجاوز رقم مبيعاتها أو إيراداتها 10 ملايين جنيه على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأضافت سناء عبد المنعم أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات أون لاين عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية سواء على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية أو على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، ويتم الإعلان عن موعد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

كما توفر المصلحة فيديوهات توعية عن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا على قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة، بحسب سناء عبد المنعم.