توفيق: اختيار استشاري لتطوير "بطارية كهربائية" في الشركة الهندسية للسيارات

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الشركة الهندسية للسيارات، تختار حاليا استشاري لدراسة أعمال التطوير وإمكانية إنتاج البطاريات الكهربائية وتوطين صناعتها في مصر.

وتعمل الشركة الهندسية، على تطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية، مع شركة برايت سكايز المصرية، ويستهدف التعاون إنتاج وحدات الطاقة ووحدات وأنظمة التحكم الكهربائية وتركيب محرك أساسي للمركبة لإتمام التشغيل.

وسيدرس الاستشاري المقرر اختياره من إحدى جهتين تفاضل بينهما الوزارة حاليا، تطوير البطارية لإنتاجها تجاريا في الشركة وخط إنتاج البطاريات وتأهيل المصنع للتجميع، بحسب الوزير.

وقال الوزير: "الاستشاري سيدرس أعمال التطوير المتعلقة بالبطارية، ونظم التحكم وهي الخطوة الأخيرة التي تمثل 15% فقط لنكون قادرين على إنتاج بطارية كهربائية، انتهينا من 85% من البطارية ويبقى الجزء الأخير لتتحول البطارية إلى نموذج تجاري وهو مختلف عن النوذج الأولي أو المبدئي Prototype".

وتوقع الوزير اختيار الاستشاري خلال أسبوعين.

وتركز الشركة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، على تصنيع أتوبيس كهربائي ميني باص من 11 إلى 20 راكبا، وفقا لتصريحات سابقة للوزير.

وتعمل الشركة على هذا المشروع بالشراكة مع شركتين إحداهما كورية والأخرى صينية، بالإضافة إلى شراكة مع شركة مصرية تعمل على تطوير الكهرباء، لتتمكن من توقيع اتفاقيات واضحة لتطوير المصنع لإنتاج هذا المنتج نهاية العام.

واتفقت الشركة مع برايت سكايز، العام الماضي، لتطوير النموذج الأولي للبطارية الكهربائية ونظم التحكم خلال عام لتصنيع ميكروباص (15 راكبًا) للعمل بالسوق المحلي يحتوي على مكون محلي بنسبة تفوق 80%، حيث أن كافة المكونات الأساسية مصممة ومصنعة من خلال التعاون بين الشركتين، بحسب بيان سابق من الوزارة.

عام محوري للهندسية

كما بدأت الشركة العمل لتصنيع أتوبيس 12 مترًا يعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مشروع ميني باص 15 راكبا، يعمل بالغاز الطبيعي به موتور وأجهزة تحكم مستوردة من كوريا، وسيتم تطوير هذا الميني باص خلال العام الجاري.

ووصف الوزير في تصريحات سابقة، أن العام الجاري هو عام محوري في تطوير الشركة، لأنها في حال تمكنت من التوصل لتصنيع أي من المنتجات التي تدرسها حاليا والمطلوبة في السوق المحلي، سيؤدي إلى طفرة في مستقبل الشركة.

وتأسست الشركة الهندسية في عام 2000، وهي منبثقة من شركة النصر لصناعة السيارات، لتختص بصناعة الأتوبيسات والجرارات الزراعية.