3.5 مليار جنيه حصيلة جمارك السويس من الضرائب والرسوم في يناير الماضي



كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير لمصلحة الجمارك عن أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في يناير الماضي وصل إلى حوالي 3 مليارات و503 ملايين و287 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطي، أفرجت عن مشمول 11 ألفًا و796 شهادة جمركية خلال يناير الماضي، من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال يناير الماضي بلغت 779 مليونًا و532 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و335 مليونًا و803 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 361 مليونًا و310 آلاف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس قامت خلال يناير الماضي بتصدير مشمول 2903 بيانات جمركية تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت 6 مليارات و827 مليونًا و679 جنيهاً، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يناير الماضي، بنحو 9 ملايين و163 ألف جنيه، فيما بلغت حصيله مزاد المهمل خلال نفس الفترة 6 ملايين و6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالي 11 مليونًا و469 ألف جنيه.