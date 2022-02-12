مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

02:25 ص السبت 12 فبراير 2022
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

بورصة وول ستريت الأمريكية

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نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 53ر503 نقطة، أو 4ر1% ، ليصل إلى 06ر34738 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 44ر85 نقطة، أو 9ر1% ، ليصل إلى 64ر4418 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 49ر394 نقطة ، أو 8ر2% ، ليصل إلى 15ر13791 نقطة.

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