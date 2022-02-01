التصديري للصناعات الهندسية يقيم مسابقة لأفضل مصدري القطاع خلال فبراير

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن المجلس سيقيم مسابقة لأفضل المصدرين في القطاع خلال فبراير الجاري.

وأضاف الصياد، أن الهدف من المسابقة هو خلق مجال تنافسي بين المصديرن وخلق مجتمع تصديري للصناعات الهندسية، لزيادة حجم الصادرات.

وذكر الصياد، أن المجلس سيوزع الجوائز على من يفوز بالمسابقة من المصدرين، مشيرا إلى أن وزيرة الصناعة والتجارة ستقدم الجوائز للمصدرين الفائزين.

وكانت صادرات الصناعات الهندسية تخطت 3 مليارات دولار، خلال أول 11 شهرًا من 2021، وذلك لأول مرة في تاريخ القطاع.

وأعلن الصياد في وقت سابق لمصراوي، أن صادرات القطاع حققت قفزة بنسبة 45% خلال أول 11 شهر من 2021، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع.

ووفقا لبيان المجلس التصديري، سجلت صادرات القطاع خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري نحو 3 مليارات مقابل 2.07 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة عام من 2020.