5 خطوات للانتقال من شركة محمول إلى أخرى بنفس رقم الهاتف في 24 ساعة

كتب-علاء حجاج:

وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد انتقال عملاء المحمول بنفس رقم الهاتف بين الشركات الأربعة للمحمول، وتأتي هذه القواعد لتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لها لإتاحة المرونة الكافية لعملاء شركات المحمول الانتقال بين الشركة بشكل أكثر يسرا.

لمعرفة خطوات الانتقال بنفس الرقم من شركة محمول لأخرى خلال 24 ساعة اتبع الخطوات التالية.

- توجه لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد الانتقال إليها

- املأ طلب النقل مع تقديم إثبات ملكية الخط.

- ستستلم الشريحة الجديدة بعد الانتهاء من تقديم الطلب.

- ستصل للعميل رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.

- بعدها يركب العميل الشريحة الجديدة في هاتفه.

في حال رفض الطلب توضح الشركة سبب الرفض، ويمكن للعميل تصحيح سبب الرفض والتقدم بطلب من جديد.