الضرائب توضح وسائل دفع الضريبة لكبار ومتوسطي الممولين والقاهرة رابع



كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الممولين التابعين لمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة والمأموريات التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة رابع عليهم الالتزام بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات بدلالة رقم المطالبة التي تصدر من خلال عدد من وسائل الدفع.

وأضاف عبد القادر بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أن هذه الوسائل تتضمن السداد من خلال بطاقات الائتمان، أو السداد من خلال البنوك المتعاملة بنظام المطالبات ويتم ذلك من خلال فروع البنوك أو من منظومة CPS، أو السداد من خلال نقاط البيع الحكومية POS المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة.

وأكد عدم قبول السداد النقدي أو بشيكات أو من خلال مدفوعة المواطن أو بأية وسيلة أخرى بخلاف الوسائل المقررة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية واحتساب مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات الأخرى آليًا من قبل النظام نتيجة عدم السداد بالوسيلة المطلوبة.

وأشار عبد القادر إلى أن هذه التعليمات التي أصدرتها المصلحة تأتي في ضوء استمرار المصلحة في تنفيذ خطة التطوير التي تنتهجها فى إطار التحول الرقمي الذي تشهده في المرحلة الحالية، وبمناسبة تطبيق منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية (SAP) على المراكز الضريبية الثلاثة وبدء تطبيقها على منطقة ضرائب القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها.

وذكر أن هذه التعليمات تأتي أيضا بمناسبة صدور قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020.