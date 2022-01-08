التضامن توافق على منح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بـ 2.5 مليار جنيه في 2021

كتبت-ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها وافقت على عدد ١٤٧٢ منحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال العام الماضي بقيمة 2.5 مليار جنيه لعدد 340 جمعية واردة من ٥٠٧ جهات مانحة.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن، في بيان صحفي اليوم السبت أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هي الجمعيات المركزية، حيث بلغ عدد المنح الموافق عليها لها 972 منحة بإجمالي حوالي ١.٥ مليار جنيه خلال 2021.

وأضافت أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول على مستوى المحافظات في الحصول على المنح، وحصلت على 199 منحة تليها محافظة الجيزة، بالحصول على 68 منحة، وتحتل المركز الثالث محافظة أسيوط التي تصدرت محافظات الوجه القبلي بحصولها على 44 منحة بقيمة 58 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي والتوجيه بتقديم كافة التيسيرات له ولتعزيز النهج التشاركي بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد انعكس ذلك في نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تبذل الوزارة قصارى الجهود لتقديم كافة التيسيرات للإسراع في دراسة مقترحات المشروعات وطلبات التمويل المقدمة من المجتمع المدني أو المنظمات الأجنبية وسرعة البت في شأنها، مؤكدة أن المؤشرات والبيانات تدل على أنه لا يوجد موافقة واحدة استغرقت أكثر من ستين يوما كحد أقصى ليرد على الجهة.

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي إن هذه المنح وجهت لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.

وقالت الوزارة إنها تراجع مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الاغراض المخصصة لها.