تراجع البلطي وارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك اليوم بسوق العبور

10:51 ص السبت 08 يناير 2022
تراجع البلطي وارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك اليوم بسوق العبور

أسعار السمك

كتبت-دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة والجمبري، فيما ارتفع سعر كيلو الكابوريا، اليوم السبت بسوق العبور، مقارنة بأمس.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهًا خلال ليتراوح اليوم بين 21 و26 جنيها.

وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بقيمة 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و50 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، خلال الأسبوع، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا بقيمة 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعارالسمك لسمك البلطي لسمك البوري لسمك المكرونة وق العبور

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