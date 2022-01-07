كيف تشترك في التأمين الصحي إذا تركت عملك قبل سن المعاش؟

كتبت - ياسمين سليم:

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل الاشتراك في خدمات التأمين الصحي لكل من انتهت خدمته قبل سن التقاعد.

وأوضح في بيان اليوم الجمعة، إن المواطن الذي ترك العمل لأي سبب و مازال في سن العمل و يرغب بالحصول على كافة مزايا التأمين الصحي عليه التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية و يقوم بسداد 4% فقط من الحد الأدنى للاشتراك التأميني وقيمتها حاليا 56 جنيها شهريا.

ويتم الاشتراك والتجديد سنويا ويحصل المواطن على بطاقة التأمين الصحي والتي تمكنه من الحصول على كافة الخدمات الطبية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي.

وأوضح عوض أنه و لاول مرة يتم توفير تلك الخدمة لمن تركوا أعمالهم قبل بلوغهم سن التقاعد و ذلك حماية لهم من أية أخطار صحية و في حال عودة المواطن إلى سوق العمل مرة أخرى يتم اشتراكه آليا عن طريق جهة العمل بمنظومتي التأمين الصحي والاجتماعي ويتم السداد من جهة عمله .

أشار رئيس الهيئة أنه تم اشتراك كافة عمال المقاولات المقيدين بمنظومة التأمين الاجتماعي بمنظومة التأمين الصحي و يمكنهم الحصول على بطاقات التأمين الصحي بعد تقديم برنت تأميني الي مكتب التأمين الصحي التابع له و ذلك لتحقيق أقصي استفادة ممكنة لتلك الفئات و حمايتهم من أية مخاطر صحية.

وطالب رئيس الهيئة كافة فئات العمالة غير المنتظمة بضرورة الانضمام الي منظومة التأمين الاجتماعي في ظل كل التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم لحمايتهم و يستطيع أي عامل التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات و يقوم بتقديم بطاقة الرقم القومي لبدء اشتراكه و يتمتع بكافة مزاياها و يضمن معاش شهري حال بلوغه سن التقاعد، وفي حالة حدوث إصابة أو عجز يحصل على معاش له و لأسرته.