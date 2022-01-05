رئيس وحدة الدين بالمالية: أول صك سيادي سيكون في حدود ملياري دولار

كتبت-ياسمين سليم:

توقع محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية خلال الشهر الحالي، على أن تصدر مصر أول صكوك لها خلال فترة ما بين 4 أو 5 أشهر من الآن.

وأضاف حجازي في لقاء له مع قناة CNBC العربية اليوم الأربعاء أن أول إصدار للصكوك سيكون دوليًا وفي حدود ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار.

وفي أغسطس الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الصكوك السيادية.

والصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.

وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، بحضور محمد معيط، وزير المالية.

وتوقع حجازي أن تصدر مصر سندات خضراء هذا العام، بجانب سندات تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تشاور جهات منها صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن سندات التنمية المستدامة.

وفي سبتمبر الماضي أصدرت مصر أول سند أخضر بقيمة 750 مليون دولار.

والسندات الخضراء، هو اتفاق يقترض بموجبه المُصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب تعريف البنك الدولي.

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